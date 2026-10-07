Волгоградцы устроили гонку со стрельбой на BMW

07 октября 2026, 17:57

Экстремальный дрифт со стрельбой на BMW произошел в Волгограде

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Волгограде сотрудники полиции задержали двух местных жителей, устроивших опасную поездку по городу со стрельбой из автомобиля. Об этом 7 октября пишет РЕН ТВ.