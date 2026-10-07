Волгоградцы устроили гонку со стрельбой на BMW
В Волгограде сотрудники полиции задержали двух местных жителей, устроивших опасную поездку по городу со стрельбой из автомобиля. Об этом 7 октября пишет РЕН ТВ.
По предварительным данным, водитель BMW двигался на высокой скорости и создавал угрозу другим участникам дорожного движения, неоднократно оказываясь на грани аварии. Его пассажир во время движения открыл стрельбу из окна иномарки.
Личности участников инцидента удалось установить. Обоих мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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