На Урале погоня со стрельбой кончилась ДТП
В Челябинске на Краснопольском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей Lada, которому предшествовала погоня со стрельбой. Об этом сообщает 74.RU.
Столкновение произошло на пересечении проспекта с улицей Бейвеля. По словам очевидца, один из автомобилей преследовали, а из окон другой машины велась стрельба. После столкновения преследователи вытащили человека из салона одной из машин и скрылись.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информацию направили на проверку в полицию и Госавтоинспекцию.
Ранее погоня за подростком на «семёрке» закончилась стрельбой по колёсам в Забайкалье. В темное время суток инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ-21074 рядом с селом.
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