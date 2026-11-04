На Урале погоня со стрельбой кончилась ДТП

04 ноября 2026, 20:20

В Челябинске погоня со стрельбой завершилась ДТП с двумя машинами

Фото: istockphoto/blinow61

В Челябинске на Краснопольском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей Lada, которому предшествовала погоня со стрельбой. Об этом сообщает 74.RU.