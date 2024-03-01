В центре Севастополя после атаки ВСУ пропал свет

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Жители центральной части Севастополя остались без электричества, специалисты уже приступили к ремонту. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Горлов.
«По отключению света в центре города: аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до 2 часов», — написал Горлов в своем Telegram-канале.
Также он пояснил, что одновременно с ремонтными работами потребителей переключают на резервные линии питания.
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Элина Позднякова