Мигрант надругался над 11-летней девочкой в гаражах и получил срок

02 сентября 2025, 18:39

В Нижегородской области осудили мигранта, надругавшегося над девочкой в гаражах

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Нижегородской области признали виновным мигранта, который надругался над 11-летней девочкой в гаражах. Его действия квалифицировали по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает региональный следком в телеграм-канале.