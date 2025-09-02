Мигрант надругался над 11-летней девочкой в гаражах и получил срок
В Нижегородской области признали виновным мигранта, который надругался над 11-летней девочкой в гаражах. Его действия квалифицировали по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает региональный следком в телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 19 мая в гаражном кооперативе недалеко от парка «Юбилейный» в городе Кстово. В тот день молодой человек приставал к школьнице, с которой накануне познакомился в соцсетях и предложил встретиться.
За содеянное иностранец отсидит 12 лет и три месяца в колонии строгого режима. Судебного решения он дожидался под стражей.
