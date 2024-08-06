В Туапсе горит торговый павильон — видео

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В краснодарском Туапсе горит торговый павильон. Как сообщили в МЧС России, пламенем охвачены 950 квадратов.
Самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают экстренные службы — десять единиц техники и 34 специалиста.
Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Башкирии. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа. По данным «РБК Уфа», инцидент произошел в цехе, где демонтировали старый трубопровод с помощью безогневой резки. Погибли все члены бригады, проводившие работы. Цех готовили к сносу.
Региональное следственное управление сообщало, что причиной стала газовоздушная смесь, которая воспламенилась. Возбуждено уголовное дело.
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Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Башкирии. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа. По данным «РБК Уфа», инцидент произошел в цехе, где демонтировали старый трубопровод с помощью безогневой резки. Погибли все члены бригады, проводившие работы. Цех готовили к сносу.
Региональное следственное управление сообщало, что причиной стала газовоздушная смесь, которая воспламенилась. Возбуждено уголовное дело.
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Никита Кротов