В Туапсе неизвестный выстрелил в ребёнка из пневматики

25 ноября 2025, 23:05

Отец раненого ребёнка из Туапсе думает, что выстрел сделали из соседнего дома

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Отец девятилетнего ребёнка, раненного в Туапсе из пневматического оружия, рассказал, что выстрел, скорее всего, произвели из соседнего дома.





Ранее «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщала, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребёнка во дворе дома в Туапсе. Мальчик получил травму. Его отправили в больницу, где врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Сейчас ведутся поиски стрелявшего.



Отец ребёнка сообщил RT, что не знает, был ли выстрел умышленным.





«Специально или промахнулся, не знаю. Сын в непонятном психологическом состоянии. Вроде держится, но не понимает, как и что произошло», — уточнил мужчина.