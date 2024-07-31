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Жительница российского города попала под суд за платные трансляции половых актов

31 июля 2024, 17:11
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Воронеже 24-летняя девушка открыла в мессенджере канал с порнографическим контентом. Об этом проинформировало ГУ МВД по региону.
Сообщается, что девушка с октября 2023 по май 2024 года «публично демонстрировала порнографические материалы, включая онлайн-трансляции своей личной, интимной жизни». Чтобы получить доступ к каналу, нужно было заплатить 3 000 рублей за месяц и 1 500 за продление наблюдения.

Ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вину свою она признала, свой контакт в интернете удалила. Теперь окончательное решение по ее делу примет суд.



Ранее сообщалось, что в анусе пациента московской клиники нашли неизвестные препараты. По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Вещества отправлены на экспертизу.

Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#онлайн
#рф
В Петербурге подросткам вынесли приговор за убийство семиклассницы
Подростков приговорили к 7 и 6 годам колонии за убийство ровесницы в Петербурге
31 июля 2024, 18:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В Петербурге 15-летнюю школьницу и её 16-летнего сообщника, обвиняемых в убийстве семиклассницы для собственного самоутверждения, приговорили к шести и семи годам в воспитательной колонии соответственно. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор несовершеннолетним, обвиняемым в совершении преступлений по статьям о краже и убийстве малолетнего группой лиц.

Ранее управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщало, что 16 и 15-летние подростки заранее выкопали импровизированную могилу в лесу в Ленобласти. Туда они 30 апреля прошлого года пригласили девочку якобы на пикник. Там подросток забил её молотком, тело закопали. Девушка в это время снимала происходящее убийство на камеру.

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#суд
#санкт-петербург
#подростки
#убийство
#приговор
#колония
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На Алтае пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа
Mash: на Алтае многодетная мать пыталась выкинуть двухлетнего сына с балкона
31 июля 2024, 18:10

Фото: istock/Igor Vershinsky

На Алтае многодетная мать пыталась выкинуть двухлетнего сына с балкона. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел в Новоалтайске. Сообщается, что 37-летняя пьяная женщина свесила малыша с балкона четвертого этажа общежития. Она кричала, что сбросит его вниз. Спасли ребенка соседи, вырвав его из её рук. Они вызвали Росгвардию, которая схватила мать.

Отмечается, что у женщины всего 4 ребенка. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. Детей у неё забрали и отправили её в СИЗО.

Ранее сообщалось, что четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#следственный комитет
#женщина
#мать
#женщины
#соседи
#инцидент
#сизо
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В России ограбили мужчину, получившего выплату за воевавшего на СВО отца
На Урале задержали мужчин, похитивших у юноши выплату за отца, погибшего на СВО
31 июля 2024, 18:02

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Сатка двух мужчин, которые ограбили в машине такси сына погибшего участника СВО. Об этом пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Отмечается, что на потерпевших напали в такси. В обоих случаях водитель увидел на обочине попутчика и предложил его подвести. Позднее выяснилось, что они были знакомы и работали в сговоре. В какой-то момент поездки мужчины, которые знали о наличии у юношей денег, начинали угрожать им предметом, напоминающим оружие, и требовали передать всё ценное.

По итогам этих инцидентов у злоумышленников оказались 600 тысяч рублей и два смартфона на общую сумму в порядка 210 тысяч рублей.

Полиции удалось установить их личности. Они оказались ранее не судимые граждане 2000 года рождения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Уточняется, что одним из потерпевших оказался сыном погибшего в ходе СВО военного. Юноша вёз с собой в такси деньги, полученные за покойного отца.

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#ограбление
#сво
#такси
#россия
#полиция
#уголовное дело
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Пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета
The Mirror: второй пилот самолета EasyJet потерял сознание во время полета
31 июля 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Diy13

Второй пилот самолета авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.
Сообщается, что чрезвычайная ситуация произошла на борту самолёта, следовавшего из Лондона в Лиссабон. В салоне находились 193 пассажира. Когда второй пилот потерял сознание, экипаж объявил тревогу. После приземления самолёт ожидала бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в лиссабонскую больницу Санта-Мария.

Ранее четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. После этого инцидента ресторан связался с женщиной, чтобы извиниться, и опубликовал пресс-релиз, в котором подробно описывались обстоятельства произошедшего.

В районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#пилот
#авиакомпания
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Сын экс-судьи Кондрат осуждён за организацию четырёх убийств
Сыну экс-судьи Кондрат дали 20 лет тюрьмы за организацию четырёх убийств
31 июля 2024, 17:49

Фото: iStock/Zolnierek

Московский областной суд приговорил сына экс-судьи Арбитражного суда Москвы Николая Кондрата к 20-ти годам лишения свободы за организацию четырёх убийств. Об этом адвокат осуждённого Марина Русакова рассказала в беседе с ТАСС.
Отмечается, что суд признал Кондрата виновным в попытке организации трёх убийств и одном реализованном убийстве. Решением суда он приговорён к 20 годам лишения свободы и ещё 1,5 годам ограничения свободы после освобождения.

Его 30-летний сообщник Григорий Воскресенский был приговорён к 10-ти годам тюремного заключения.

Кроме того, суд взыскал с них 26 миллионов рублей для компенсации ущерба потерпевшим.

Приговор будет подлежать обжалованию, заявила защита.

По данным обвинения, Кондрат и Воскресенский организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна. Ранее он был на непродолжительное время задержан сотрудниками ДПС с поддельным удостоверением работника Следственного комитета. Опасаясь раскрытия иной преступной деятельности, Кондрат решил убить водителя. Исполнителем стал его знакомый Никита Мацнев. Его дело было выведено в отдельное производство.

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#суд
#убийство
#мособлсуд
#тюрьма
#приговор
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Забирали деньги у стариков: как русский курьер обманул украинских мошенников на полмиллиона рублей
31 июля 2024, 17:24

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В 2021 году в Петербурге полиция задержала очередных «агентов» Незалежной. Правоохранители именно так называют тех, кто помогает украинским мошенникам обманывать российских пенсионеров на круглые суммы денег. Некоторые россияне, с целью получения легких денег, им в этом активно помогают.
О том, каким способом украинцы пытались заработать на российских пенсионерах и как русский курьер смог провести преступников, расскажет редакция «Радио 1».

Как мошенники из Украины наживались на российских пенсионерах


Украинские аферисты использовали довольно простую схему – играли на чувствах пожилых людей. Пенсионерам звонили под видом их детей, внуков и рассказывали, что они попали в беду — сбили на машине человека.

По словам одной из обманутых пенсионерок, как-то раз ей позвонил «майор» и сообщил о том, что ее внук попал в ДТП. В трубке был слышен якобы голос родственника пожилой женщины. «Внук» Надежды Леонтьевны стал жаловаться о том, как сильно он пострадал. Далее к разговору подключилась якобы дочь пенсионерки, которая старалась убедить старушку в реальности произошедшей аварии. Злоумышленникам из Украины не составило труда разжалобить и испугать Надежду Леонтьевну. Мошенник, представившийся майором, затребовал у пожилой женщины 900 тысяч рублей. Нужная сумма оказалась на сберегательном счете женщины. Спустя некоторое время к пенсионерке приехал мужчина и забрал деньги.

Бессердечные аферисты, чтобы выманить деньги у несчастных стариков, также пользовались и запрещенными приемами. Например, пугали, тюрьмой и даже смертью. Еще одна пожилая пострадавшая рассказала в беседе с kp.ru, что ей поступил звонок от «дочери», которой срочно требовался миллион рублей, чтобы не сесть в тюрьму. Якобы та сбила женщину, и теперь ей необходима срочная операция. Людмила Дмитриевна отдала мошенникам 600 тысяч рублей. Только спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.

«Я ничего не сделал, просто забирал деньги у пенсионеров»: аферисты рассказали, как купились на «удочку» кураторов СБУ


Обе пострадавшие пенсионерки обратились с жалобой в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска быстро обнаружили преступную сеть. Всего в Петербурге на Незалежную работали четыре человека: два курьера и их координаторы.

Во время допроса один из координаторов признался, что специальную группу «Теневые» нашел в одном из мессенджеров и решил написать по объявлению. С ним на связь вышел некий «Антон Голд» и рассказал, что нужно забирать деньги у стариков и 10% с них отдавать курьеру. За подобные преступные махинации предлагали высокую оплату. Куратор решил поделиться таким предложением со своим другом по имени Генрих. Он нашел курьера Сергея, после чего оба координатора, как и сами курьеры, получали по десять процентов от денег обманутых пенсионеров.

По словам второго координатора Генриха, он ничего не совершил. И говорить ему об этих инцидентах неприятно, видите ли, по глупости все совершал, самому нужны были деньги. Курьеры же утверждали на допросах, что их совесть чиста. Якобы они никого не обманывали, а просто приезжали и забирали деньги. Однако при этом они понимали, что их работа «нечистая». По этой причине один из них сам обманул украинцев.

Один из курьеров сообщил, что вычислил всю преступную схему украинских злоумышленников только на третий раз. Однажды при нем состоялся разговор с одной из пенсионерок, у которой он в дальнейшем должен был забрать средства. После этого случая он понял, что это «нездоровые деньги», которые воруют украинцы. За три курьерских рейда он заработал 150 тысяч рублей. На четвертый раз курьер забрал деньги, однако отдавать их «хохлам» он не стал, после этого ему стали поступать угрозы.

Как украинские мошенники пытались забрать у русского курьера украденные деньги


Телефонные мошенники с Украины, узнав, что один из курьеров их кинул, тут же перешли к угрозам. Ему обещали перестрелять ноги, если тот не вернет положенные 600 тысяч рублей. Переломать ноги граждане Незалежной обещали и координаторам, которые не досмотрели за курьером.

Однако получить деньги обманутой пенсионерки они так и не смогли. К тому времени всю «банду» накрыли правоохранительные органы. Полицейским удалось обнаружить минимум пять жертв телефонных преступников. Обманутым пенсионерам от 81 до 97 лет. У них выманили 5 миллионов рублей.

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#аварии
#украина
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В Туле два человека пострадали в результате массового ДТП
31 июля 2024, 17:18

Фото: istockphoto / kadmy

Семь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в Туле. В результате аварии пострадали два человека, одного спасти не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по региону.
«Пострадавшим начали оказывать необходимую помощь. На месте происшествия работают специалисты. Госавтоинспекция Тульской области просит водителей выбирать пути объезда из-за затруднённого движения на участке, где произошла авария», — поделились в ведомстве.

Ранее стало известно о ДТП с участием рейсового автобуса и трактора в Сочи.

В результате столкновения пострадали три взрослых человека, их доставили в стационары с различными травмами. Также мужчина и несовершеннолетний пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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Жительница российского города попала под суд за платные трансляции половых актов

Российские генералы не признают вину в получении 64,5 млн рублей взятки

Невиновен: мужчина отсидел 34 года в тюрьме по ложному обвинению
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#мужчина
#происшествия
#госавтоинспекция
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Российские генералы не признают вину в получении 64,5 млн рублей взятки
Три генерала МВД из Петербурга не признались в получении 64,5 млн рублей взятки
31 июля 2024, 16:56

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов отказались признавать вину в получении взятки в размере 64,5 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
Отмечается, что все трое генералов не считают себя виновными. В частности, генерал Умнов заявил, что обвинение лишено конкретики, поэтому никакой вины он не признаёт.

По данным постановления суда, сумма взяток составила 64 миллиона 650 тысяч рублей.

Напомним, что все трое фигурантов дела были задержаны и арестованы 6 июля 2022 года. 10 мая этого года их обвинили в создании организованной преступной группы (ОПГ) и получении взяток.

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#мвд
#взятка
#суд
#москва
#санкт-петербург
#обвинение
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Невиновен: мужчина отсидел 34 года в тюрьме по ложному обвинению
Невиновным признали американца Данна, отсидевшего 34 года в тюрьме за убийство
31 июля 2024, 16:44

Фото: iStock/undefined undefined

Гражданина США Кристофера Данна, отсидевшего в тюрьме 34 года по статье об убийстве, признали невиновным. Об этом сообщает правозащитная организация Midwest Innocence Project.
Отмечается, что Верховный суд Миссури доказал невиновность Данна после 34 лет тюремного заключения. Теперь американец сможет вернуться к своей семье.

По данным телеканала NBC, 18-летнего Данна осудили за убийство подростка в 1990 году. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения (УДО). Приговор основывался на показаниях 12 и 14-летних свидетелей, которые позже заявили, что их заставили говорить полицейские и прокуроры.

Не уточняется, получит ли Данн какие-либо компенсации за проведённое в тюрьме время.

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#тюрьма
#убийство
#суд
#приговор
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