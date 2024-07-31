Жительница российского города попала под суд за платные трансляции половых актов

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
В Воронеже 24-летняя девушка открыла в мессенджере канал с порнографическим контентом. Об этом проинформировало ГУ МВД по региону.
Сообщается, что девушка с октября 2023 по май 2024 года «публично демонстрировала порнографические материалы, включая онлайн-трансляции своей личной, интимной жизни». Чтобы получить доступ к каналу, нужно было заплатить 3 000 рублей за месяц и 1 500 за продление наблюдения.
Ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вину свою она признала, свой контакт в интернете удалила. Теперь окончательное решение по ее делу примет суд.
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Ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вину свою она признала, свой контакт в интернете удалила. Теперь окончательное решение по ее делу примет суд.
Ранее сообщалось, что в анусе пациента московской клиники нашли неизвестные препараты. По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Вещества отправлены на экспертизу.
Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова