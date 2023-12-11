Депутат Рады опубликовал кадры киллера с места убийства Кивы - видео

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Член украинского парламента Алексей Гончаренко опубликовал кадры, предположительно, сделанные на месте убийства экс-депутата Ильи Кивы его киллером, а также видео слежки за ним.
«Как должна работать настоящая спецслужба. Кадры, которые следили за кривой агенты СБУ и как его убили. Прекрасные кадры», —написал Чернышенко в своем Telegram-канале.
На видеозаписи показана лесополоса и небольшая траншея, а за кадром мужчина объясняет, что именно так выглядит его рабочий офис. Также к публикации прикреплены два фото. На одном из них пистолет и нож, а на втором запечатлено тело человека, однако его лица не видно.
Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. СБУ Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады.
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Элина Позднякова