В Туле мужчина на балконе восьмого этажа вступил в схватку с бесами
19 сентября в Туле на улице Пролетарской местные жители увидели обнажённого мужчину в окне многоквартирного жилого дома. Подробности сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».
По предоставленной информации, абсолютно голый мужчина находился на краю балкона восьмого этажа и просил о помощи. Он сидел на подоконнике и держался обеими руками за оконную раму. Некоторые свидетели предположили, что он таким образом прогонял бесов.
Три сотрудника МЧС и одна единица техники работали на месте происшествии. Они затащили мужчину с балкона в квартиру и тем самым спасли его. По словам очевидцев, после проведённой операции одному из полицейских перебинтовали голову. Вероятно, он получил травму.
Сообщается, что спасённый провёл на балконе около двух часов и сильно замерз. О его дальнейшей судьбе и причинах такого поведения неизвестно.
