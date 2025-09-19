В Туле мужчина на балконе восьмого этажа вступил в схватку с бесами

19 сентября 2025, 19:48

В Туле произошёл инцидент с обнажённым мужчиной на балконе восьмого этажа

Фото: Istock/bin kontan

19 сентября в Туле на улице Пролетарской местные жители увидели обнажённого мужчину в окне многоквартирного жилого дома. Подробности сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».