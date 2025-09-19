В российском городе при попытке завести «Ниву» рухнул гараж
В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа обрушился гараж. Происшествие случилось утром 18 сентября, когда владелец автомобиля пытался его завести. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.
По предоставленной информации, на машине стояло газобаллонное оборудование. При попытке запуска двигателя воспламенилась взрывоопасная смесь паров, скопившаяся под автомобилем. Это и вызвало обрушение строения.
Владелец автомобиля не пострадал. Медики скорой помощи не выявили у него никаких телесных повреждений. Инцидент произошёл на территории частного домовладения. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Следует отметить, что кирпичный гараж разрушился полностью. Спасатели извлекли из-под обломков сильно помятую «Ниву» с разбитыми стеклами.
