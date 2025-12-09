В Туле начался суд по делу о квартире, проданной по «схеме Долиной»
В Туле стартовали судебные разбирательства по делу 68-летней женщины. Она подала иск с требованием вернуть однокомнатную квартиру на улице Н. Руднева, проданную в апреле 2025 года. Об этом пишет Telegram-канал «ТСН24 — Новости Тулы».
Молодая семья приобрела жилье за 3 миллиона рублей, оформив ипотеку с высокой процентной ставкой в 28%. Покупатели уверяют, что проверили сделку через риелтора и банк. Деньги перевели с помощью «Безопасной сделки».
Пенсионерка утверждает, что мошенники заставили её продать квартиру. Она ссылается на случай Ларисы Долиной, который стал известен в СМИ. У женщины уже нет денег, а молодая семья рискует остаться без жилья и с долгами. Слушания продолжаются, судьба квартиры остается неопределенной.
Читайте также: