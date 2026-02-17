У россиянина остановилось сердце после зверского избиения школьником
В Плавске Тульской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины после конфликта с подростком. Как сообщает управление СК РФ по региону, инцидент произошёл на улице Коммунаров.
По информации следствия, между 42-летним мужчиной и несовершеннолетним вспыхнула ссора. В ходе конфликта школьник нанёс оппоненту несколько ударов, в том числе в область головы.
Полученные травмы оказались смертельными для потерпевшего — врачи не смогли его спасти. Сотрудники СКР задержали юношу. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В настоящий момент следователи решают вопрос об избрании для него меры пресечения.
Ранее в Мурманской области мужчина лишился носа после ссоры с прохожим.
