У россиянина остановилось сердце после зверского избиения школьником

17 февраля 2026, 16:09

В Тульской области подросток стал фигурантом дела о смерти 42-летнего мужчины

Фото: Istock/Ja'Crispy

В Плавске Тульской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины после конфликта с подростком. Как сообщает управление СК РФ по региону, инцидент произошёл на улице Коммунаров.