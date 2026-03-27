Родственники обманули пенсионерку из Нальчика на 1,5 млн, предложив ей «акции»
В Нальчике родственники убедили пенсионерку перевести им полтора миллиона рублей под предлогом инвестирования в акции зарубежной компании. Подробности приводит Telegram-канал Mash Gor.
Неизвестные написали 67-летней Зульфие в мессенджере от имени банка и пообещали ей быструю прибыль. Женщина сначала сомневалась, но в итоге перевела все свои накопления, которые она собиралась потратить на покупку квартиры для сына.
После этого лжесотрудники банка перестали выходить на связь. Через две недели потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители установили злоумышленников: ими оказались дальние родственники пенсионерки — супружеская пара. Они знали о её сбережениях. Суд назначил им условные сроки наказания. Часть похищенных денег женщина получила обратно.
Читайте также: