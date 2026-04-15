В Тульской области задержали пьяного мужчину на квадроцикле с наркотиками
В Заокском районе Тульской области мужчина совместил пьяную езду без прав и хранение запрещённых веществ. Подробности приводит Telegram-канал «Тула Жесть».
В деревне Тетерево сотрудники ДПС остановили 26-летнего ранее судимого гражданина на квадроцикле. Полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения.
В момент остановки мужчина выбросил свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что внутри находилось 6,76 грамма наркотического средства растительного происхождения. Задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного употребления, а не для сбыта.
Правоохранители составили против него протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
