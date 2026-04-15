Россиянин жестоко избил подругу и не смог вспомнить причину
В Кузнецке конфликт между знакомыми перерос в рукоприкладство. В полицию обратилась местная жительница и заявила, что её избил приятель. Подробности приводит УМВД Пензенской области.
Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что распивала спиртные напитки вместе с другом в его доме. Во время застолья между ними произошла ссора. В ходе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил подругу.
После произошедшего женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. На допросе мужчина признал свою вину и дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по факту побоев. Причину, из-за которой обвиняемый напал на женщину, он вспомнить не смог.
Ранее в Вологде брат угрожал отрубить сестре руки топором из-за спора о наследстве.
