Россиянин угрожал отрубить сестре руки топором из-за спора о наследстве
В Вологде полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который угрожал своей сестре топором. Подробности приводит УМВД по региону.
В полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что родной брат ворвался в её квартиру с топором из-за спора о наследстве. Мужчина потребовал, чтобы она переписала на него документы на дом.
Когда женщина отказалась, злоумышленник пообещал отрубить ей руки, после чего разбил топором табурет и скрылся. Участковые нашли мужчину по месту жительства. Ранее судимый гражданин свою вину отрицал и утверждал, что просто пришёл поговорить. Следствие возбудило уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет колонии.
Читайте также: