Россиянин получил трое суток ареста за крики в маске демона на крестном ходе

15 апреля 2026, 19:47

Житель Тулы получил трое суток ареста за выкрики в маске демона на крестном ходе

В Тульской области суд приговорил местного жителя к трём суткам ареста. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, мужчина во время пасхального крестного хода надел маску демонического существа и выкрикивал религиозные приветствия.