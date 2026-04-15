Россиянин получил трое суток ареста за крики в маске демона на крестном ходе
В Тульской области суд приговорил местного жителя к трём суткам ареста. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, мужчина во время пасхального крестного хода надел маску демонического существа и выкрикивал религиозные приветствия.
Происшествие случилось в ночь на 12 апреля у храма в посёлке Михайловский Куркинского района. Поведение мужчины вызвало резкое недовольство прихожан и священнослужителей, и они обратились в полицию.
Прибывшие сотрудники задержали гражданина и изъяли у него маскарадный аксессуар. Позже в территориальном отделе полиции выяснили, что хулиганскую выходку совершил 34-летний мужчина.
При опросе правонарушитель признал вину и публично извинился за содеянное. В отношении задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство. Мировой суд назначил ему наказание в виде трёх суток ареста. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также: