Женщине отрезали руку из-за врачей, принявших некроз за газетные чернила
В Эдинбурге женщине ампутировали руку спустя несколько дней после того, как врачи не придали значения изменению цвета ее конечности. Об этом сообщает LADBible.
В октябре прошлого года Лоррейн Петти заметила, что пальцы на ее правой руке начали темнеть. Она обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц. Медсестра предположила, что это следы чернил от старых газет, хотя пациентка их не читала. Рентген также не показал переломов, и женщину отпустили домой.
Когда ее состояние резко ухудшилось, в другой клинике диагностировали некроз из-за тромба. Спасти руку не удалось. После операции и месяца в стационаре Петти выписали, но позже ей снова стало плохо. Медики боролись за ее жизнь, но женщина скончалась. Родственники считают, что к смерти привели позднее выявление тромбоза и ампутация.
