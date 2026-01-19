Женщине отрезали руку из-за врачей, принявших некроз за газетные чернила

19 января 2026, 13:47

В Эдинбурге женщина лишилась руки из-за врачей, принявших некроз за чернила

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Эдинбурге женщине ампутировали руку спустя несколько дней после того, как врачи не придали значения изменению цвета ее конечности. Об этом сообщает LADBible.