Главу радиотехнической службы ВМФ Лопатиева отправили под стражу в Петербурге

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В получении взятки в особо крупном размере обвиняют главу радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Фигуранта взяли под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную судебную пресс-службу Петербурга.
«…Суд избрал в отношении (…) обвиняемого в совершении преступления (…) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 мая 2025 года», — сказано в сообщении.
Следователи считают, что фигурант уголовного дела получил часть взятки в размере трех миллионов рублей в ресторане на территории авиагавани «Пулково». Всего обвиняемый, по данным следствия, должен был получить восемь миллионов за покровительство и попустительство при реализации гособоронзаказа одной из компаний.
Ранее сообщалось, какую сумму украл сотрудник «Почты России».
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