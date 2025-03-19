Главу радиотехнической службы ВМФ Лопатиева отправили под стражу в Петербурге

22 марта 2025 года будет год с момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшего жизни 145 человек. В феврале этого года завершено предварительное следствие по делу, и террористы в скором времени предстанут перед судом. О событиях рокового вечера впервые рассказала чудом выжившая Айлара Бакиева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».