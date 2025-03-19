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Главу радиотехнической службы ВМФ Лопатиева отправили под стражу в Петербурге

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В получении взятки в особо крупном размере обвиняют главу радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Фигуранта взяли под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную судебную пресс-службу Петербурга.
«…Суд избрал в отношении (…) обвиняемого в совершении преступления (…) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 мая 2025 года», — сказано в сообщении.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела получил часть взятки в размере трех миллионов рублей в ресторане на территории авиагавани «Пулково». Всего обвиняемый, по данным следствия, должен был получить восемь миллионов за покровительство и попустительство при реализации гособоронзаказа одной из компаний.

Ранее сообщалось, какую сумму украл сотрудник «Почты России».

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Сотрудник почты украл 135 млн рублей и потратил их на курорты и стриптиз-клубы
В США сотрудник почты украл 135 млн рублей ради роскошных курортов
19 марта 2025, 20:03

Фото: iStock/simpson33

В Вашингтоне сотрудник почты за три года работы украл около ста чеков и потратил их на роскошный отдых. Об этом информирует People.
44-летний Хачикосела Мучимба присваивал чеки, которые отправляли физическим лицам, и переводил чужие средства на свои банковские счета. Многие из этих чеков были налоговыми вычетами от Минфина США.

Уточняется, что злоумышленник стирал с них имя получателя и вписывал свое. Таким образом мужчине удалось украсть около 1,6 миллиона долларов (135 млн рублей).

На эти деньги Мучимба посещал роскошные курорты и ходил по стриптиз-клубам. Преступника задержали, окончательный приговор ему вынесут в августе.

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«Люди кричали и звонили близким»: выжившая при теракте в «Крокусе» впервые рассказала о пережитом. Страшные детали и жертвы
19 марта 2025, 18:10

Айлара Бакиева и Ида Галич (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)

22 марта 2025 года будет год с момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшего жизни 145 человек. В феврале этого года завершено предварительное следствие по делу, и террористы в скором времени предстанут перед судом. О событиях рокового вечера впервые рассказала чудом выжившая Айлара Бакиева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Люди пришли на концерт любимой группы

В тот вечер в стенах «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт группы «Пикник». Зрительный зал почти полностью собрался перед выступлением, люди находились на зрительных местах и в холле здания. Концерт не успел начаться, как в здании прозвучали выстрелы. Приблизительно в 19:55 группа террористов подъехала ко входу в «Крокус Сити Холл» и, выйдя из машины, открыла стрельбу. Преступники направлялись к скоплению людей в зале, расстреливая охрану, стоящую на входе в здание, и людей, встречавшихся по пути.

Страшные детали трагедии

Айлара Бакиева и Ида Галич (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)

В рамках своего социального проекта «Я пережила» Ида Галич провела интервью с Айларой Бакиевой, которая в момент теракта находилась в концертном зале. Айлара с другом пришли на концерт в хорошем настроении, сдали одежду в гардероб и хотели остановиться в фойе возле фотозоны. Там было скопление людей, и пара друзей решила вернуться сюда в антракте. Это во многом и спасло их.

«Фотозона располагалась возле входа. Как заходили террористы, и, соответственно, все люди, которые были в ней, погибли самыми первыми. Потом мы поднялись в бельэтаж, и с этого момента мы услышали стрельбу», — вспоминает Бакиева.
Окружающие люди услышали хлопки, похожие на взрывы петард. Это не показалось удивительным героине интервью, потому что группа «Пикник» является весьма неординарной и могла проверять спецэффекты перед концертом. Только когда началась паника и толпе начали кричать о стрельбе, героиню объял ужас.

«Мы побежали в сторону зала, в «Крокусе» очень хорошая акустика, и ощущение, что не с одной стороны стреляют, а повсюду, и тебе кажется, что их больше ста человек. В зале мы спрятались за креслами и думали, что можно спрятаться, закрыв двери. Все люди в зале вели себя неадекватно. Кто-то плакал, кто-то прям кричал, рыдал, кто-то звонил своим знакомым по видеосвязи. Просто состояние истерики общей массой было», — продолжает Айлара.
В какой-то момент в зале появился дым, террористы подожгли партер. Айлара Бакиева в этот момент испытала чувство безысходности.

«Стало понятно, что либо мы здесь сгорим, либо мы выбежим, но там хотя бы 50/50, что нас застрелят. Когда я увидела черный дым, я поняла, что мы точно отравимся угарным газом, если здесь останемся. Я за секунду приняла решение, что мы выбегаем», — делится Бакиева.

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Выстрелы и тела людей на полу

Когда Айлара с другом уходили из зала, там еще оставались люди. Они боялись быть застреленными и не знали, какой масштаб приобретет пожар. Многие люди так и не выбрались из этого зала, и пламенем были уничтожены даже остатки ДНК пострадавших. Выйдя из зала, Бакиева увидела в панике бегающих людей, никто не понимал, что нужно делать.

«Я видела, девушка рядом со мной потеряла сознание, и у нее весь лоб был в крови. Продолжались выстрелы. В какой-то момент открыли двери эвакуационного выхода, и все скопление людей, порядка 70 человек, побежали вниз. Все люди, которые были на первом этаже, около фотозоны, охранники — все были уже трупы», — вспоминает Бакиева.
Увиденное на первом этаже буквально повергло героиню интервью в ужас, настоящий животный страх.

«Я увидела девушку, которая была в белом свитере, и у нее пуля была прям в животе. У меня потом еще долгое время был флешбек. У нее такие импульсы были в теле, сокращались мышцы, и этот образ меня потом долго преследовал», — делится переживаниями героиня интервью.
От шока Айлара Бакиева даже не помнит путь к выходу, спуск по лестнице и выход за стеклянные двери. Во время выхода из дверей девушку толкнули в грудь, но она даже не почувствовала боли, она пришла только на следующий день.

«Я почувствовала себя в безопасности, только когда мы перебежали в сторону Павшенской поймы через мост», — рассказала Айнара.

После теракта

Айлара Бакиева (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)

Айлара Бакиева рассказала, что ей потребовалось время, чтобы оправиться от пережитого: она ещё долго не могла забыть звуки выстрелов и картины людей, которые отчаянно пытались найти помощь.

«Ты встаешь с утра, и у тебя каждый день, каждую минуту ощущение, что ты все еще находишься там. А обычная жизнь как будто бы идет фоном, как кино. И вот это, наверное, и есть флэшбеки. И ты хочешь быстрее избавиться от этого чувства, а у тебя не получается, потому что ты каждое утро встаешь, и снова оказываешься в том месте.

Правительством был выделен большой штат психологов для помощи пережившим теракт в «Крокус Сити Холле», участница шоу Галич получала психологическую помощь на протяжении нескольких месяцев и только благодаря ей смогла вернуться к обычной жизни.

«У меня появился страх всего. Мне было даже страшно смотреть на себя в зеркало: было ощущение, что стреляют в спину. Мне было страшно смотреть вдаль. Внутри меня прямо поднимались эмоции, как будто ты на американских горках. Было страшно проходить через рамки, турникеты. Было страшно ночевать одной. Тебе становится страшно всего», — рассказывала Айлара.
Вместе с Бакиевой квалифицированную помощь получили сотни людей, но даже спустя год отголоски случившегося ада все еще остаются в памяти.

Люди у стихийного мемориала (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Место памяти

В тот день в «Крокусе» было от 6 до 7 тысяч человек. В страшной трагедии погибли 145 человек и пострадали более 500 мирных граждан. Буквально на следующий день после террористического акта люди, выражая своё горе, начали приносить к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. 21 февраля 2025 года у «Крокуса» появилось необычное сооружение внушительных размеров, пресс-служба организации сообщила, что это памятник в память о жертвах теракта. Открытие мемориала запланировано на 22 марта, в годовщину трагического события.

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Развращал девочек во время командировок: бывший муж Юлии Коваль оказался педофилом. Шокирующие детали дела и причины развода
19 марта 2025, 17:13

Михаил Штырлин (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

В Краснодарском крае 50-летний Михаил Штырлин, винодел и бизнесмен с известным именем, был приговорен к 17 годам строгого режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Штырлин также запомнился широкой аудитории как экс-супруг популярной блогерши и телеведущей Юлии Коваль.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, однако следственные органы обнародовали некоторые детали дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Эпизоды домогательств

По данным следствия, в июне 2021 года Штырлин совершил два эпизода домогательств к детям во время командировки из Москвы в Краснодар. В первом случае он заманил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет в уединенное место, где предстал перед ними голым. Во втором случае он обманным путем завел двух девочек в подъезд, где также разделся и совершил «определенные сексуальные действия» перед жертвами.

Фото: iStock/Halfpoint

Реакция родителей и задержание

Девочки, ставшие жертвами его действий, рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. В результате оперативных действий Штырлина задержали и обвинили по статьям 132 и 135 Уголовного кодекса РФ. Предприниматель провел четыре года в СИЗО, ожидая судебного разбирательства.

Манипуляции с детьми

Для того чтобы завязать разговор с детьми, Штырлин использовал манипулятивные приемы. Он намеренно ронял пятитысячную купюру, которую девочки подбирали и возвращали ему. Это позволило ему установить контакт и отвлечь внимание от своих намерений.

Фото: iStock/Professor25

Суд приговорил Михаила Штырлина к 17 годам лишения свободы

Советский районный суд признал Михаила Штырлина виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда семьям пострадавших в размере 2,4 миллиона рублей. Несмотря на это, Штырлин не согласился с приговором и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, изучив материалы дела, подтвердила назначенное наказание.

Михаил Штырлин

Михаил Штырлин — яркая фигура в мире бизнеса, известный как предприниматель и генеральный директор виноторговой группы компаний «Легенда Крыма». Его путь начался 4 марта 1971 года в Дзержинске, где он родился и вырос. Стремление к знаниям привело Михаила в Московский авиационный институт (МАИ), где он изучал инженерное дело и получил специальность «инженер-механик».

Однако в 1993 году, после окончания учебы, он сделал смелый шаг, основав компанию «Легенда Крыма». Эта фирма быстро завоевала репутацию надежного дистрибьютора вин и других алкогольных напитков, представляя лучших производителей Крымского полуострова. Под руководством Штырлина компания не только укрепила свои позиции на рынке, но и стала символом качества и традиций крымского виноделия.

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Юлия Коваль и Михаил Штырлин

Юлия Коваль — известная блогерша и телеведущая, которая стала популярной благодаря своей работе на телеканале «Матч ТВ» и участию в программе «Орел и Решка» на канале «Пятница!». Она привлекла внимание зрителей не только своим профессионализмом, но и дружбой со скандально известной Настей Ивлеевой, с которой познакомилась еще до ее звездного взлета. У них быстро завязалась крепкая дружба, девушки стали коллегами, обучаясь в телешколе «Останкино» и совместно работая над проектами.

Юлия Коваль (Фото: ВКонтакте @kovalnow)

Юлия окончила Таврический национальный университет в Крыму, где у ее бывшего мужа Михаила Штырлина была винодельня. Коваль была моложе Штырлина на 19 лет, когда их роман начался. В одном из интервью она призналась, что он стал ее первой любовью. Однако, по ее словам, их отношения оставили глубокий след в ее психике. Причиной разрыва пары стали проблемы с ревностью со стороны Михаила. Сейчас Юлия воспитывает их общего сына Тимофея одна.

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Думал, что ей 18 и повел в палатку: жизнь 26-летнего парня из Санкт-Петербурга обернулась крахом после веселого корпоратива
19 марта 2025, 16:06

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

26-летний системный администратор Артем из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел во время корпоратива летом 2023 года. Сотрудники крупной компании отправились в двухдневный турпоход, где отдыхали на природе и жили в палатках. Некоторые из них пригласили с собой своих близких. Так на мероприятии оказалась 15-летняя Алена. Подробности — в материале «Радио 1».

Злополучный корпоратив

Присутствовавшие на корпоративе позже расскажут: Алена сразу проявила интерес к молодому системному администратору и постоянно находилась рядом с ним.

«Она вела себя очень уверенно и по-взрослому. Артем даже понравился ее матери, которая в шутку называла его «зятьком». Они много времени проводили вместе, и это заметили все», — рассказала мама обвиняемого «КП - Санкт-Петербург».

По ее словам, на следующий день Алена светилась от счастья, улыбаясь на всех фотографиях. Она считает, что, если бы с девочкой действительно что-то плохое произошло, она не могла бы так себя вести. Сам Артем признает, что ночью они вместе ушли в его палатку. По его словам, всё происходило по обоюдному желанию, и он не знал о ее возрасте. Девушка выглядела старше своих лет, а в социальных сетях был указан 2000 год рождения. В тот момент он даже не мог предположить, что она несовершеннолетняя.

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Обвинения спустя год

После той ночи Артем и Алена не общались. Он думал, что все осталось на корпоративе. Оба на тот момент состояли в отношениях и делали вид, что ничего не произошло. Однако через год все изменилось. В августе 2024 года к нему пришли полицейские и задержали, заявив, что он подозревается в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В тот момент парень не понимал, что происходит. Позже ему объяснили, что речь идет именно о той ночи в палатке.

На защиту Артема встали все: его родители, коллеги и даже бывшая девушка Лиза.
«Я узнала о событиях на корпоративе только после его задержания. Но измена не равняется изнасилованию. Я поддерживаю его и приношу передачи в СИЗО. Могу сказать только хорошее: он добрый, позитивный, воспитанный, душа компании и из хорошей семьи», — заявила девушка.


Фото: istockphoto / Profimaximus

Как сейчас живет Алена

Что касается Алены, ей сейчас 17 лет. Она активно ведет свои социальные сети, но от общения с журналистами отказывается, как и ее мать, которая когда-то привела дочь на корпоратив. Адвокаты потерпевшей утверждают, что у них есть достаточно доказательств, чтобы не подвергать сомнению слова несовершеннолетней. Более того, сам Артем тоже признал свою вину.

На данный момент стратегия защиты заключается в попытках переквалифицировать обвинения на более мягкие статьи: «Изнасилование» на «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а «Насильственные действия сексуального характера» на «Развратные действия». Если это удастся, Артем сможет отделаться обязательными работами. В противном случае, если статьи останутся неизменными, его ждет длительный срок в колонии.

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В Нижневартовском районе отчим на глазах у матери избил ребенка за отказ курить
19 марта 2025, 14:59

Фото: istockphoto / mactrunk

Следственный комитет начал проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина избивает ремнем несовершеннолетнего. Инцидент произошел в Нижневартовском районе после того, как ребенок отказался курить электронную сигарету.
На кадрах видно, как сожитель матери сначала требует от мальчика покурить, сопровождая это нецензурной бранью, а затем, после отказа, наносит ему несколько ударов ремнем по спине. По информации СУ СКР по Югре, следователи выявили этот случай в ходе мониторинга интернет-ресурсов.

«При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала противоправным действиям мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 117 УК РФ («Истязание»). Проводится проверка условий, в которых живет и воспитывается ребенок, а также будет дана правовая оценка действиям его матери и ее сожителя.

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