В Турции молдаванин украл макеты вместо ювелирки
В Стамбуле задержали 32-летнего гражданина Молдавии, подозреваемого в краже из ювелирного магазина. Инцидент произошел 4 ноября в районе Орхантепе округа Картал, пишет телеканал Habertürk.
По данным следствия, злоумышленник проник в магазин после полуночи, скопировав код дистанционного управления рольставнями. Из витрины он похитил 200 колец, три золотые серьги и три браслета. Записи камер видеонаблюдения подтвердили способ проникновения.
В ходе расследования выяснилось, что 200 колец, которые похититель принял за золотые, оказались пластиковыми демонстрационными макетами. Владелец магазина сообщил, что серьги и браслеты были настоящими, а общий ущерб составил около 150 тысяч лир (почти три тысячи долларов или около 246 тысяч рублей).
Установив личность подозреваемого, полицейские выяснили, что он приобрел авиабилет и планировал покинуть Турцию на следующий день после кражи. Мужчину задержали в аэропорту имени Сабихи Гекчен при попытке вылета из страны.
Задержанным оказался гражданин Молдавии с инициалами Н.М., прибывший в Турцию 7 октября в качестве туриста. По данным следствия, он приехал в Стамбул с целью совершения кражи. После завершения полицейских процедур подозреваемого доставили в суд, который постановил заключить его под стражу.
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