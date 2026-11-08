В Турции молдаванин украл макеты вместо ювелирки

08 ноября 2026, 21:51

Habertürk: в Стамбуле молдаванин-вор перепутал макеты с настоящим золотом

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Стамбуле задержали 32-летнего гражданина Молдавии, подозреваемого в краже из ювелирного магазина. Инцидент произошел 4 ноября в районе Орхантепе округа Картал, пишет телеканал Habertürk.