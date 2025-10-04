В Турции нашли тело мужчины с подводной маской

04 октября 2025, 13:44

DHA: Тело мужчины с подводной маской нашли в море у берегов Антальи

Фото: istockphoto/Berkut_34

Тело мужчины в маске для снорклинга обнаружили в море у берегов Антальи. Об этом сообщает агентство DHA.