В Турции нашли тело мужчины с подводной маской
DHA: Тело мужчины с подводной маской нашли в море у берегов Антальи
Тело мужчины в маске для снорклинга обнаружили в море у берегов Антальи. Об этом сообщает агентство DHA.
В материале говорится, что ранним утром плававший в районе парка Ататюрка мужчина заметил неподвижное тело в воде и вызвал помощь.
Сотрудники береговой охраны извлекли погибшего, причину смерти установят судмедэксперты.
На скалах рядом спасатели нашли его вещи и по удостоверению инвалида установили, что это 41‑летний гражданин Турции. По данным агентства, он спрыгнул со скал и плыл в маске.
Читайте также: