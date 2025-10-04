Взрыв на химзаводе в Турции: подробности
Yeni Şafak: В Турции произошел взрыв на химзаводе, погибли трое рабочих
На химическом заводе в турецкой провинции Коджаэли, в городе Диловасы, прогремел взрыв. Об этом пишет Yeni Şafak.
По предварительным данным, погибли три работника.
«Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Диловасы. По предварительным оценкам, погибли трое рабочих», — говорится в материале.
Ранее, 26 сентября, в цехе промышленного предприятия в Ревде, Свердловской области двое рабочих пострадали в результате похожего инцидента. По сообщению региональной прокуратуры, произошёл сбой в работе оборудования: утечка гидравлического масла на машине непрерывной разливки заготовок спровоцировала возгорание, после чего из формы потёк расплавленный металл.
Он попал на двух мужчин — один получил ожоги примерно 90% поверхности тела, его госпитализировали в реанимацию. Второму оказали помощь на месте.