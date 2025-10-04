Полиция проверит на экстремизм автора граффити «Миру — мир» в Петербурге
В Санкт-Петербурге 2 октября у Московского вокзала задержали 35‑летнего уроженца Саратовской области по подозрению в вандализме. Об этом сообщает «Фонтанка».
В материале говорится, что на следующий день его допросили в качестве подозреваемого.
Он объяснил, что рисунки выражали его гражданскую позицию. Центр «Э» проверяет его по признакам экстремизма и терроризма. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
По версии следствия, в июне с помощью трафарета фигурант оставил как минимум два граффити с надписью «Миру — мир» на улицах города. Оба эпизода квалифицировали как вандализм.
Ранее, накануне, в Московской области суд отправил в колонию общего режима лидера организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, известную как Алена Полынь, которую обвиняли в распространении экстремистской литературы.
