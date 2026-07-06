Расследовавшего дело олигарха Гусинского прокурора нашли мертвым в Москве
В Москве обнаружили тело 73-летнего бывшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, Юрия Мартышина. Об этом 6 июля сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».
По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Трагедия произошла в ночь на понедельник.
Мартышин был известным как следователь, работавший над резонансными делами 1990-х годов. Свою карьеру он начал с раскрытия громкого убийства начальника участка шахты «Воргашорская» и членов его семьи в Воркуте в 1993 году. Затем его перевели в столицу, а в 1994 году занимался расследованием теракта на Котляковском кладбище. Тогда в поле его зрения попал холдинг «Медиа-Мост» олигарха Владимира Гусинского. Это было одним из самых обсуждаемых дел того времени.
Ранее тела двух зарезанных сестер нашли в Петербурге. Подробности в нашем материале.
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