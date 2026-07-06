Расследовавшего дело олигарха Гусинского прокурора нашли мертвым в Москве

06 июля 2026, 18:59

В Москве нашли мертвым экс-следователя по особо важным делам Мартышина

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Москве обнаружили тело 73-летнего бывшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, Юрия Мартышина. Об этом 6 июля сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».