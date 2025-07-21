Достижения.рф

В Турции пытались зарезать должника во время молитвы

Фото: IStock/Hussein Kassir

В одной из мечетей Турции мужчина совершил нападение на верующего прямо во время молитвы. По предварительным данным, причиной инцидента стал затяжной долговой конфликт.



По информации телеграм-канала «Плохие Новости», пострадавший задолжал крупную сумму одной семье. Несмотря на обещания вернуть долг, мужчина постоянно откладывал выплаты. Не найдя другого выхода, они решили нанять киллера.

Убийца проник в мечеть и напал на должника во время намаза, но не смог довести дело до конца. Пострадавший госпитализирован, врачи борются за его жизнь.

Виктория Иванченко

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