Цыгане на Волыни дали отпор военкомам на Украине
В Волынской области Украины разгорелся конфликт между местными цыганами и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего функции военкомата. Видеозапись опубликовали украинские СМИ.
На кадрах видно, как разъяренные люди наносят удары по транспортному средству, вынуждая сотрудников ТЦК спешно покинуть место происшествия.
Причины, побудившие цыган к таким действиям, остаются неясными. Военкомы уехали с места стычки.
Напомним, в Ростове-на-Дону пропал инвалид после общения с цыганами на вокзале.
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