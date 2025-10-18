В Турции погиб владелец запрещённого в России Telegram-канала «Утро Дагестана»*
В Стамбуле обнаружили тело владельца Telegram-канала «Утро Дагестана»* Абакара Абакарова. Об этом сообщают турецкие СМИ.
С 2023 года Абакаров находился в федеральном розыске в России по обвинению в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Уборщица нашла его без признаков жизни в гостиной арендованной виллы.
Причина смерти остаётся неизвестной. Камеры наблюдения зафиксировали, как накануне вместе с Абакаром в дом зашёл неустановленный мужчина, который позже вышел с двумя сумками.
Абакаров известен организацией протестов в Дагестане, публикацией видео со сожжением Корана и координацией антисемитских акций в Махачкале. Родившись в столице Дагестана, он позже жил в Одессе, а затем переехал в Стамбул. Сообщается, что он поддерживал связи с исламскими радикалами и украинскими националистами.
Читайте также: