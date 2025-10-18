В Турции погиб владелец запрещённого в России Telegram-канала «Утро Дагестана»*

18 октября 2025, 19:05

В Стамбуле нашли мёртвым Абакара Абакарова, объявленного в федеральный розыск

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Стамбуле обнаружили тело владельца Telegram-канала «Утро Дагестана»* Абакара Абакарова. Об этом сообщают турецкие СМИ.