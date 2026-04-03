На юге Бразилии самолёт врезался в жилой дом, есть погибшие
На юге Бразилии самолёт влетел в жилой дом. Как сообщает издание G1, в результате инцидента погибли три человека.
Происшествие случилось на северном побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул в городе Капао-да-Каноа. Там небольшой авиалайнер упал на один из жилых домов. Отмечается, что здания в этом районе малоэтажные.
На борту воздушного судна находились четыре человека. Пилот и ещё два пассажира погибли. Один человек выжил. Местные власти уточняют, что выживший получил серьёзные травмы, медики доставили его в больницу.
Очевидцы рассказали, что самолёт летел невысоко и начал терять высоту, после чего разбился. Удар пришёлся на верхний этаж жилого дома. Внутри здания в момент падения находились люди, но никто из жильцов не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.
