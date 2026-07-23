В Турции пропавшего без вести мужчину нашли живым, но в гробу
В Турции в гробу на кладбище обнаружили живым мужчину, которого родственники объявили пропавшим без вести. Об этом сообщает Haber7.
По данным Москвы 24, 58-летний мужчина ушел из дома, а через какое-то время перестал выходить на связь. Самостоятельно родственники найти его не смогли и обратились в полицию. Так, во время поисковой операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшего в помещении для хранения ритуальных принадлежностей на кладбище. Он находился внутри гроба.
Бригада скорой помощи оказала мужчине первую помощь, после чего его отвезли в больницу. По предварительным данным, угрозы жизни пострадавшего нет. Обстоятельства, при которых пропавший оказался в гробу, выясняются.
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