Женщина отправилась в горы и стала жертвой медведя
На Аляске бурый медведь напал на женщину во время похода. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел на горной тропе, по которой пострадавшая шла вместе с еще одним человеком и тремя собаками. Хищник вышел из зарослей ольхи, атаковал женщину и скрылся. Раненую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
В день нападения в горах была ненастная погода и сильный ветер. В департаменте рыболовства и охоты Аляски предположили, что медведь не услышал приближение людей и собак и напал, пытаясь себя защитить. Специалисты ведомства также отметили, что неподалеку от места встречи с хищником они обнаружили тушу лося. Вероятно, зверь охранял свою добычу.
Ранее сообщалось, что в Индии азиатский лев пробрался на территорию частного дома и напал на спящего во дворе хозяина жилья.
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