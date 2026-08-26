Москвич раскрошил коленные чашечки при падении с турника в дверном проёме
В Москве домашняя тренировка на турнике закончилась тяжёлой травмой для молодого человека. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Москвич находился в гостях, заметил в дверном проёме распорный турник для подтягиваний и решил размяться. Во время выполнения упражнения крепление не выдержало.
Парень упал вниз вместе со снарядом в руках и приземлился прямо на колени. Сам потерпевший рассказал, что от удара коленные чашечки буквально раскрошились. После падения вместо занятий спортом начался долгий процесс восстановления ног.
Два месяца молодой человек носил металлические фиксаторы — они удерживали кости и помогали ногам вернуться в правильное положение. С момента падения прошло три месяца. Москвич уже встал на ноги и может ходить, однако конечности всё ещё плохо слушаются, и полноценно двигать ими он не в состоянии.
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