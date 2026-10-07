В Турции российский парапланерист погиб после падения со скалы
Baza: В Турции российский парапланерист упал со скалы и погиб
37-летний российский экстремал погиб во время одиночного полета с горы Бабадаг в районе турецкого Фетхие. Об этом сообщает «База».
По данным издания, мужчина совершал прыжок с высоты около 1,9 тысячи метров утром 7 октября. Вскоре после начала полета он потерял управление парапланом и упал.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники жандармерии. Турист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту инцидента проводится расследование.
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