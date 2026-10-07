В Турции российский парапланерист погиб после падения со скалы

07 октября 2026, 18:03

Baza: В Турции российский парапланерист упал со скалы и погиб

Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

37-летний российский экстремал погиб во время одиночного полета с горы Бабадаг в районе турецкого Фетхие. Об этом сообщает «База».