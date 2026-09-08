Женщина убегала от медведя и сорвалась со скалы
В индийском штате Уттаракханд жертвой нападения медведя стала женщина, еще одну пострадавшую госпитализировали. Трагедия произошла 3 сентября в районе Сидели-Ток (панчаят Нел, округ Чамоли), сообщает Garhwal Post.
Две жительницы деревни Нел-Сидели — 56-летняя Вимла Деви и Лакшми Деви — отправились в лес за кормом для скота, где на них внезапно вышел хищник. Испугавшись, Вимла Деви бросилась бежать и сорвалась со скального обрыва. Полученные травмы оказались смертельными.
Очевидцы рассказали, что сельчане незамедлительно организовали поиски и вызвали полицию и лесную охрану. На место происшествия прибыли местные жители и сотрудники лесного департамента. Односельчане требуют от властей отловить дикое животное и усилить патрулирование лесных массивов.
Издание отмечает, что это далеко не единичный случай: только за последний год в соседнем округе Паури от атак медведей пострадали более 12 человек. Аналогичные инциденты регулярно фиксируются в Чамоли, Уттаркаши и Питхорагархе.
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