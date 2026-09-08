08 сентября 2026, 17:44

Garhwal Post: В Индии женщина убегала от медведя и сорвалась со скалы

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В индийском штате Уттаракханд жертвой нападения медведя стала женщина, еще одну пострадавшую госпитализировали. Трагедия произошла 3 сентября в районе Сидели-Ток (панчаят Нел, округ Чамоли), сообщает Garhwal Post.