В Турции столкнулись автобус и эвакуатор: подробности жесткого ДТП

11 октября 2026, 16:24

Эвакуатор и автобус столкнулись в Турции, погибли 11 человек

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Турции произошло крупное ДТП с участием автобуса и эвакуатора, жертвами которого стали 11 человек. Об этом 11 октября сообщил телеканал NTV.