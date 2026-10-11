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В Турции столкнулись автобус и эвакуатор: подробности жесткого ДТП

Эвакуатор и автобус столкнулись в Турции, погибли 11 человек
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Турции произошло крупное ДТП с участием автобуса и эвакуатора, жертвами которого стали 11 человек. Об этом 11 октября сообщил телеканал NTV.



Авария случилась в районе города Акхисар провинции Маниса, возле пункта взимания платы на трассе Гебзе — Орхангази — Измир. Столкнулись туристический автобус и эвакуатор.

По данным телеканала, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, состояние одного из них оценивается как критическое.

Предварительно установили, что водитель автобуса пропустил нужный поворот на перекрестке и начал движение задним ходом. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался эвакуатор. В муниципалитете провинции Маниса сообщили «РИА Новости», что, по предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших нет.

Никита Кротов

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