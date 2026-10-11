В Турции столкнулись автобус и эвакуатор: подробности жесткого ДТП
В Турции произошло крупное ДТП с участием автобуса и эвакуатора, жертвами которого стали 11 человек. Об этом 11 октября сообщил телеканал NTV.
Авария случилась в районе города Акхисар провинции Маниса, возле пункта взимания платы на трассе Гебзе — Орхангази — Измир. Столкнулись туристический автобус и эвакуатор.
По данным телеканала, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, состояние одного из них оценивается как критическое.
Предварительно установили, что водитель автобуса пропустил нужный поворот на перекрестке и начал движение задним ходом. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался эвакуатор. В муниципалитете провинции Маниса сообщили «РИА Новости», что, по предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших нет.
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