В Вологодской области человек погиб в ДТП — ГАИ
В Вологодской области один человек погиб и трое пострадали в результате опрокидывания автомобиля Toyota Auris. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, авария произошла около 04:20 на седьмом километре автодороги Устье — Королиха в Сокольском округе. За рулем иномарки находилась девушка, которая не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате ДТП травмированы водитель и пассажиры: 18-летняя девушка и 19-летний юноша. С ушибами и другими травмами они были доставлены в больницу. Третий пассажир, 20-летний юноша, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Других деталей не приводится.
Ранее в Москве в аварии на Ленинградском проспекте пострадал один человек. Подробности — в нашем материале.