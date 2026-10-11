В Вологодской области человек погиб в ДТП — ГАИ

11 октября 2026, 12:04

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Вологодской области один человек погиб и трое пострадали в результате опрокидывания автомобиля Toyota Auris. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.





По предварительным данным, авария произошла около 04:20 на седьмом километре автодороги Устье — Королиха в Сокольском округе. За рулем иномарки находилась девушка, которая не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.





«В результате ДТП травмированы водитель и пассажиры: 18-летняя девушка и 19-летний юноша. С ушибами и другими травмами они были доставлены в больницу. Третий пассажир, 20-летний юноша, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.