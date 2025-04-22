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В Москве подросток попал в реанимацию после избиения в школе

Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. Об этом сообщает Baza.
«21-го апреля в школе №2120 восьмиклассника по имени Даниил (имя изменено) избили два других ученика — Джамбулат и Ильнур (имена изменены). По словам одноклассников Даниила, нападавшие ранее его уже не раз избивали за внешний вид: Даниил, мол, выглядит как неформал, и это не нравилось обидчикам», — пишут в telegram-канале.

На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ. При этом руководство школы не принимало реальных действий с целью остановить насилие над подростком. Как оказалось, пострадавший регулярно подвергался избиению.

На данный момент у школьника зафиксировано сотрясение мозга, а также у него сломана челюсть. В приложенном к публикации видео видно, как у пострадавшего начались судороги после драки.

Директор школы поже заявил, что информация об избиении передана правоохранителям. С родителями обидчиков проведена беседа.

Ученики и их родители требуют более серьезного наказания. По их словам, эти подростки уже долгое время терроризируют школу.

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#избиение
Квартира загорелась в красногорском ЖК — видео
21 апреля 2025, 16:26

Фото: iStock/photovs

В квартире ЖК «Изумрудные холмы» на улице Игоря Мерлушкина (Красногорск) произошёл пожар. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео.
Уточняется, что загоревшаяся квартира расположена на 15 этаже. Люди эвакуируются самостоятельно по лестницам, через общие лоджии. Информации о пострадавших пока нет.



Ранее в ГСУ СК России по Астраханской области сообщили, что следственные органы проводят процессуальную проверку из-за гибели пятерых детей во время пожара.

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#пожар
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Граната взорвалась в руках мужчины в Воронежской области, рядом был ребенок
В Воронежской области при взрыве гранаты пострадал ребенок
21 апреля 2025, 16:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Воронежской области произошел трагический инцидент: граната взорвалась в руках мужчины, в результате чего он погиб. Три человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения, сообщает Mash.
Все случилось утром во дворе дома в хуторе Калач Лискинского района. Один из пострадавших потерял кисть руки из-за взрыва, другой получил легкие травмы. У 10-летнего мальчика ранения головы и живота. Все пострадавшие были госпитализированы, а ребенка перевезли в Воронеж для дополнительного обследования.

Соседи сообщают, что жители частного дома часто устраивали встречи с гостями, и предполагают, что гранату мог принести знакомый семьи.

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Водитель иномарки сбил двух человек возле РАН
21 апреля 2025, 16:01

Фото: iStock/Toa55

Водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов недалеко от здания Российской академии наук в Москве, в районе улицы Косыгина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщина попала под колёса иномарки, её доставили в Первую городскую клиническую больницу. Ещё одному пострадавшему (мужчине) оказали помощь на месте.

Ранее автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной.

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#пострадавший
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Настя Ивлеева оказалась в судебной битве из-за долгов за доставку чипсов
На Настю Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов
21 апреля 2025, 14:30

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram-канал @ivleeva360)

Известная блогерша и предпринимательница Анастасия Ивлеева оказалась втянутой в разбирательство из-за неуплаты задолженности за доставку собственного бренда снеков и напитков Easy Peasy. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
Сообщается, что молодая бизнесвумен организовала компанию с громким названием ООО «Коленки пчелы», специализирующуюся на производстве и продвижении различных вкусняшек. Однако процесс реализации задуманного оказался куда сложнее, чем казалось изначально.

Для распространения продуктов была привлечена транспортная фирма «ТЛК Трансгрупп». Договорившись о сотрудничестве, стороны подписали контракт на доставку товаров по всей стране. Казалось бы, идиллия обеспечена, но реальность внесла свои коррективы.

Оказалось, что сумма расходов на логистику превысила ожидания Насти Ивлеевой и составила около полумиллиона рублей. Деньги утекли быстрее песка сквозь пальцы, оставив несвоевременно оплаченным счет размером в 288 тысяч рублей.

Транспортная компания терпела долго, надеясь на скорое погашение задолженности, однако надеждам не суждено было сбыться. Тогда перевозчик решил действовать решительно и подал судебный иск с требованием выплаты накопившегося долга.

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#выплаты
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Суд обязал мужчину вернуть мошеннически заработанные миллионы
РБК: С участвовавшего в манипуляции торгами россиянина взыскали 160 млн рублей
21 апреля 2025, 14:08

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Тверской районный суд вынес решение в отношении гражданина России Сергея Петровича Кулешова, обвиненного в участии в мошеннической схеме с ценными бумагами иностранных компаний. Об этом пишет РБК.
Согласно материалам дела, мужчина совместно с сообщниками организовал манипуляцию ценами на акции американских компаний, используя уязвимости автоматизированной торговой системы компании W-Empirical Holding Corp.

Суд установил, что Кулешов выполнял инструкции от другого участника схемы, Владимира Ивановича Зинченко, который ранее имел доступ к алгоритмам торговых операций. За свою работу Кулешов ежемесячно получал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, передавая основную прибыль своему партнеру, скрывшемуся за пределами страны.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что злоумышленники использовали стратегию заключения ложных сделок с низко ликвидными акциями, искусственно понижая цены на активы перед последующим резким ростом стоимости. Эта схема позволяла получать крупные суммы прибыли путем эксплуатации ошибок автоматического трейдингового алгоритма, разработанного компанией W-Empirical Holding Corp.

В результате действий участников преступной группировки финансовая компания понесла значительные убытки, оцениваемые примерно в 162 млн рублей. Эти средства были незаконно присвоены участниками махинаций.

Приговор суда предусматривает наказание для Кулешова в виде трехлетнего срока лишения свободы условно. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить всю сумму ущерба, нанесенную финансовыми преступлениями. Для исполнения обязательств судом принято решение о наложении ареста на недвижимость и банковские счета осужденного.

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