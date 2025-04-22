В Москве подросток попал в реанимацию после избиения в школе

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В московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. Об этом сообщает Baza.
«21-го апреля в школе №2120 восьмиклассника по имени Даниил (имя изменено) избили два других ученика — Джамбулат и Ильнур (имена изменены). По словам одноклассников Даниила, нападавшие ранее его уже не раз избивали за внешний вид: Даниил, мол, выглядит как неформал, и это не нравилось обидчикам», — пишут в telegram-канале.
На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ. При этом руководство школы не принимало реальных действий с целью остановить насилие над подростком. Как оказалось, пострадавший регулярно подвергался избиению.
На данный момент у школьника зафиксировано сотрясение мозга, а также у него сломана челюсть. В приложенном к публикации видео видно, как у пострадавшего начались судороги после драки.
Директор школы поже заявил, что информация об избиении передана правоохранителям. С родителями обидчиков проведена беседа.
Ученики и их родители требуют более серьезного наказания. По их словам, эти подростки уже долгое время терроризируют школу.
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