В Турции умер человек на концерте Unreal x Jeton

18 октября 2026, 15:55

В Стамбуле скончался гость концерта Unreal x Jeton

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В Стамбуле посетитель концерта скончался после употребления алкоголя и наркотиков, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщает газета Milliyet.





Инцидент произошел на концерте Unreal x Jeton в стамбульском Конгресс-центре, где выступили четыре диджея. По данным СМИ, в зале находилось около пяти тысяч зрителей.





«Около 03.15 в ночь на воскресенье трое зрителей почувствовали недомогание. Другие зрители обратили внимание на это и вызвали медиков, было решено госпитализировать граждан», — пишет газета.

«Полиция и медики предполагают, что причиной недомогания зрителей могло стать употребление алкоголя и наркотиков», — отмечает издание.