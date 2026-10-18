В Турции умер человек на концерте Unreal x Jeton
В Стамбуле скончался гость концерта Unreal x Jeton
В Стамбуле посетитель концерта скончался после употребления алкоголя и наркотиков, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщает газета Milliyet.
Инцидент произошел на концерте Unreal x Jeton в стамбульском Конгресс-центре, где выступили четыре диджея. По данным СМИ, в зале находилось около пяти тысяч зрителей.
«Около 03.15 в ночь на воскресенье трое зрителей почувствовали недомогание. Другие зрители обратили внимание на это и вызвали медиков, было решено госпитализировать граждан», — пишет газета.
Один из госпитализированных с инициалами Ф. А. скончался в больнице. Двое остаются под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.
«Полиция и медики предполагают, что причиной недомогания зрителей могло стать употребление алкоголя и наркотиков», — отмечает издание.Россиянин, посетивший концерт, рассказал РИА Новости, что не заметил ничего необычного, однако выступление последнего диджея урезали примерно на 15 минут. По его словам, диджей Cloudy показала на телефоне, что полиция (polis — прим. ред.) и что дальше продолжать они не могут. Он также отметил, что на выходе из зала было спокойно.