В Петербурге полицейские ворвались на фестиваль «Белая. Снежная королева»
В Петербурге полиция провела рейд на фестивале электронной музыки
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции с собаками провели проверку на фестивале электронной музыки «Белая. Снежная королева». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По информации источника, 18 посетителей заподозрили в употреблении наркотиков — их направили на медицинское освидетельствование. Данные приводятся 15 октября.
Решение об административных наказаниях примут по результатам анализов. Кроме того, еще шестерых человек доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка.
Ранее сеть притонов с детьми накрыли в российском регионе. Подробности — в нашем материале.
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