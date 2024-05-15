В Турции вор в законе прострелил ноги гражданину Казахстана

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В Турции вора в законе Бончо приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Прайм Крайм».
Отмечается, что 47-летнего вора в законе Джумбера Байрамиди, известного в криминальных кругах как Бончо, приговорили к 11 годам тюрьмы за выстрел в гражданина Казахстана.
В Анталье Бончо вступил в конфликт с казахом, который поднял на него руку. Байрамиди решил не драться с соперником, а сразу вынул пистолет и прострелил ему ноги. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего стрелка задержали.
В России в отношении Бончо было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.
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В Анталье Бончо вступил в конфликт с казахом, который поднял на него руку. Байрамиди решил не драться с соперником, а сразу вынул пистолет и прострелил ему ноги. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего стрелка задержали.
В России в отношении Бончо было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Анастасия Чинкова