В Горячем Ключе пенсионер напал с ножом на женщину и получил 9 лет колонии

17 октября 2025, 12:18

Пенсионера из Горячего Ключа приговорили к 9 годам колонии за нападение с ножом

Фото: Istock / shalunx13

В Горячем Ключе суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который напал с ножом на незнакомую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».