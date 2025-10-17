В Горячем Ключе пенсионер напал с ножом на женщину и получил 9 лет колонии
В Горячем Ключе суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который напал с ножом на незнакомую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Инцидент произошёл 29 мая этого года на улице Калинина. По данным следствия, пенсионер, находясь в состоянии раздражения и из хулиганских побуждений, набросился на 46-летнюю женщину, сидевшую в машине, и несколько раз ударил её ножом — в живот, предплечье и голень.
Жертве удалось активно сопротивляться, благодаря чему злоумышленник не смог довести преступление до конца. Женщина выжила, но получила тяжкие ранения.
Мужчина утверждал, что перепутал потерпевшую с другой женщиной, с которой у него ранее произошёл конфликт, и не собирался убивать.
Нападение произошло днём, возле магазина, на глазах у очевидцев, которые помогли пострадавшей и вызвали полицию.
Суд признал пенсионера виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений и назначил наказание — 9 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, ему назначено принудительное психиатрическое лечение в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.
