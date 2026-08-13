В Турции загорелся экскурсионный катер — есть пострадавшие
Экскурсионный катер со 115 туристами загорелся у берегов Турции в районе города Фетхие. По предварительным данным, среди пассажиров могли находиться граждане России. Об этом сообщает SHOT.
Возгорание началось на кухне судна, после чего огонь быстро распространился по всему борту. Пассажиры оказались в панике и начали покидать катер, прыгая в море в спасательных жилетах.
На место прибыли сотрудники береговой охраны. Они эвакуировали всех находившихся на борту людей и доставили их в порт.
В результате происшествия пострадали два человека. Они надышались дымом, после чего их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Остальные туристы от госпитализации отказались.
Сам катер спасти не удалось — судно полностью выгорело. Причины возгорания пока устанавливаются. Турецкие службы выясняют, что стало источником пожара и почему огонь так быстро распространился по судну.
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