В Турции загорелся экскурсионный катер — есть пострадавшие

13 августа 2026, 14:44

Катер со 115 туристами загорелся у берегов Турции

Фото: Istock / BogdanV

Экскурсионный катер со 115 туристами загорелся у берегов Турции в районе города Фетхие. По предварительным данным, среди пассажиров могли находиться граждане России. Об этом сообщает SHOT.