В Кузбассе задержали мужчину, который оторвал голову голубю и выпил его кровь
В Кемерове задержали жителя Березовского, который оторвал голову голубю, после чего выпил кровь убитой птицы на глазах у людей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.
Все произошло у дома № 19 на бульваре Строителей. Одна из местных жительниц стала свидетельницей происшествия и сняла действия мужчины на видео.
«Мужчину нашли и задержали по месту жительства. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности мужчина. Задержанный найти объяснение своим действиям не смог», — сообщает «Сiбдепо».
В итоге на кузбассовца составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» и арестовали на одни сутки. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до трех лет лишения свободы.