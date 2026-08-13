В Кузбассе задержали мужчину, который оторвал голову голубю и выпил его кровь

13 августа 2026, 13:59

Фото: iStock/Yingko

В Кемерове задержали жителя Березовского, который оторвал голову голубю, после чего выпил кровь убитой птицы на глазах у людей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.





Все произошло у дома № 19 на бульваре Строителей. Одна из местных жительниц стала свидетельницей происшествия и сняла действия мужчины на видео.





«Мужчину нашли и задержали по месту жительства. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности мужчина. Задержанный найти объяснение своим действиям не смог», — сообщает «Сiбдепо».