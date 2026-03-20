Столичный аэропорт ввел ограничения на полеты
Росавиация: аэропорт Внуково временно не работал
Аэропорт Внуково вводил временные ограничения на полеты. Об этом сообщала пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что соответствующие меры принимались из соображений безопасности. Прием и выпуск самолетов не осуществлялся.
«Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.Ограничения начали действовать 20 марта в 17:15, однако менее чем через полчаса их сняли.
Ранее сообщалось, что на берегу Оки в Коломне потерпел крушение легкомоторный самолет. Предварительно, погибли два человека.