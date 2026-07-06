В Туве волонтёры устроили штурм дома по наводке ясновидящей в поисках пропавших детей
Более ста волонтёров и местных жителей устроили стихийный обыск частного дома в Туве по совету женщины, назвавшей себя ясновидящей. Люди надеялись найти двух пропавших школьниц, передает Telegram-канал Mash.
Девочки-подростки исчезли 1 июля после того, как ушли из дома. Начались масштабные поиски, и вскоре телефоны детей удалось обнаружить на а берегу Енисея. В 300-400 метрах от них лежала сандаль одной из несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Не исключается, что девочки могли утонуть.
По информации Telegram-канала Mash, вечером 5 июля в соцсетях распространилась информация от «провидицы», утверждавшей, что пропавшие подростки находятся в одном из домов района Ближнего Каа-Хема.
На сигнал откликнулись более ста добровольцев, которые окружили здание и провели в нём осмотр, однако детей или их следов там не обнаружили. Полицейские осмотрели соседние дома, после чего основная часть собравшихся разошлась. Около десяти волонтёров остались дежурить на месте. Правоохранители планируют в ближайшее время лично побеседовать с «ясновидящей».
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