В Туве волонтёры устроили штурм дома по наводке ясновидящей в поисках пропавших детей

06 июля 2026, 01:29

Более ста волонтёров обыскали дом в Туве из-за совета ясновидящей о пропавших детях

Фото: iStock/gautier075

Более ста волонтёров и местных жителей устроили стихийный обыск частного дома в Туве по совету женщины, назвавшей себя ясновидящей. Люди надеялись найти двух пропавших школьниц, передает Telegram-канал Mash.