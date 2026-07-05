Сбитая в Калининграде пьяным водителем девочка-грудничок впала в кому

05 июля 2026, 23:07

Фото: iStock/sudok1

В Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя малолетними детьми на тротуаре — девочка-грудничок впала в кому. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.





Напомним, что ДТП произошло сегодня вечером: 36-летний водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил семью. Мальчик получил тяжёлые травмы и скончался на месте до приезда скорой.



Ребёнок, который лежал в коляске, получил открытую черепно-мозговую травму. Девочка впала в кому. Сейчас она находится в больнице на аппарате ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжёлое. Мать пострадавшей отделалась ушибом плеча и головы — предварительно, её жизнь вне опасности.



Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали аварии. Отмечается, что виновник несчастного случая находился в состоянии опьянения в момент ДТП.