Ушла из жизни петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг

06 июля 2026, 00:47

Петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг ушла из жизни в возрасте 53 лет

Ирада Берг (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Искусствовед, писательница и член Союза писателей Санкт-Петербурга Ирада Берг (Вовненко) ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщили 5 июля в официальном Telegram-канале городского комитета по культуре.





С 2003 года Берг работала в музеях Санкт-Петербурга. Она участвовала в восстановлении Янтарной комнаты в государственном музее-заповеднике «Царское Село», организовывала международные проекты и благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. Позднее принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора.





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«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны. Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с её творчеством и добротой», — говорится в заявлении комитета по культуре.