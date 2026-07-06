Ушла из жизни петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг
Петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг ушла из жизни в возрасте 53 лет
Искусствовед, писательница и член Союза писателей Санкт-Петербурга Ирада Берг (Вовненко) ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщили 5 июля в официальном Telegram-канале городского комитета по культуре.
С 2003 года Берг работала в музеях Санкт-Петербурга. Она участвовала в восстановлении Янтарной комнаты в государственном музее-заповеднике «Царское Село», организовывала международные проекты и благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. Позднее принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора.
Умер президент Творческого союза художников РФ Константин Худяков
Берг была автором книг, в том числе детской повести «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю», и создателем литературного проекта «Чтения со смыслом».
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны. Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с её творчеством и добротой», — говорится в заявлении комитета по культуре.Ранее стало известно, когда и где пройдёт церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Напомним, что она скончалась в возрасте 82 лет. За свою карьеру она сыграла более 20 ролей в кино, среди которых — фильмы «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза». Причиной смерти актрисы стала тромбоэмболия.