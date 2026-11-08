В Прикамье госпитализировали пять человек после ДТП с микроавтобусом
В Прикамье пять человек оказались в больнице после ДТП с микроавтобусом
Пять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом на трассе в Пермском крае. Об этом сообщили в краевом Минздраве.
Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как удовлетворительное. Информацию приводит РИА Новости.
Ранее в субботу СУСК РФ сообщил, что микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе Усолье — Кудымкар. Пострадали несколько человек.
По факту оказания небезопасных услуг возбудили уголовное дело. Ведется следствие.
Читайте также: