В Прикамье госпитализировали пять человек после ДТП с микроавтобусом

08 ноября 2026, 11:29

В Прикамье пять человек оказались в больнице после ДТП с микроавтобусом

Фото: istockphoto/conejota

Пять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом на трассе в Пермском крае. Об этом сообщили в краевом Минздраве.