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В Прикамье госпитализировали пять человек после ДТП с микроавтобусом

В Прикамье пять человек оказались в больнице после ДТП с микроавтобусом
Фото: istockphoto/conejota

Пять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом на трассе в Пермском крае. Об этом сообщили в краевом Минздраве.



Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как удовлетворительное. Информацию приводит РИА Новости.

Ранее в субботу СУСК РФ сообщил, что микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе Усолье — Кудымкар. Пострадали несколько человек.

По факту оказания небезопасных услуг возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Никита Кротов

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