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В Твери пропал главный скуф России Алексей Скуфьин, чья фамилия и стала легендарным мемом. Мужчина не выходит на связь с родственниками уже две недели после жалоб на плохое самочувствие. Об этом пишет Mash.
По данным издания, мама, жена и сын очень беспокоятся, и не знают, где находится Скуфьин. Мать рассказала, что недавно ее 51-летнего сына чуть не развели мошенники с Украины. После этого он перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров, а теперь пропал.
Уточняется, что в последние месяцы мужчина не работал и жил на микрозаймы. Он живет в квартире вместе с матерью, женой и 18-летним сыном.
Скуфами называют непривлекательных мужчин, которые недостаточно заботятся о своем внешнем виде, например, люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет.
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Уточняется, что в последние месяцы мужчина не работал и жил на микрозаймы. Он живет в квартире вместе с матерью, женой и 18-летним сыном.
Скуфами называют непривлекательных мужчин, которые недостаточно заботятся о своем внешнем виде, например, люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет.
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Элина Позднякова