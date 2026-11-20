В Тверской области фура насмерть сбила женщину и влетела в остановку с ребёнком
Под Тверью грузовик сбил пешехода и наехал на остановку. Подробности сообщает УМВД по региону.
ДТП случилось вечером 20 ноября на федеральной трассе М-10 «Россия» возле деревни Неготино Калининского округа.
Установлено, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. После этого большегруз наехал на остановку, где находился несовершеннолетний.
Женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм. Подросток получил травмы. Водитель фуры рассказал, что пытался объехать пешехода и экстренно затормозил, однако избежать аварии не удалось — транспортное средство врезалось в остановку. Обстоятельства ДТП выясняются.
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