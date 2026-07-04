В Марий Эл подросток за рулём пикапа сбил двух девочек на пляже
В Марий Эл подросток за рулём пикапа совершил наезд на двух девочек, после чего детей госпитализировали. Об этом информирует республиканская прокуратура.
Происшествие случилось днём 4 июля на берегу водного объекта в Звениговском районе. 12-летний водитель автомобиля Toyota Hilux сбил девочек семи и восьми лет. Медики доставили пострадавших в Детскую республиканскую клиническую больницу.
В надзорном ведомстве организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и о безопасности дорожного движения. По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям родителей школьника и сотрудников органов системы профилактики.
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