Достижения.рф

В Марий Эл подросток за рулём пикапа сбил двух девочек на пляже

Фото: Istock/freeflying

В Марий Эл подросток за рулём пикапа совершил наезд на двух девочек, после чего детей госпитализировали. Об этом информирует республиканская прокуратура.



Происшествие случилось днём 4 июля на берегу водного объекта в Звениговском районе. 12-летний водитель автомобиля Toyota Hilux сбил девочек семи и восьми лет. Медики доставили пострадавших в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В надзорном ведомстве организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и о безопасности дорожного движения. По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям родителей школьника и сотрудников органов системы профилактики.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0